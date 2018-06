Флешмоб #ПристегнисьДагестан в поддержку безопасной езды запущен в Дагестане

Флешмоб #ПристегнисьДагестан в поддержку безопасной езды запущен в ДагестанеВ Дагестане действует флешмоб #ПристегнисьДагестан, миссия которого привлечь людей к ответственному вождению в целях собственной безопасности. По сравнению с прошлым годом в Дагестане увеличилось количество ДТП, в результате которых есть погибшие.

Публикуя пост под хештегом #ПристегнисьДагестан, пользователи социальных сетей могут поддержать тему безопасности и распространить ее среди своих друзей и близких.

Неравнодушный к сегодняшней статистике блогер Мухтар Амиров запустил флешмоб #ПристегнисьДагестан. На личной странице в Instagram дагестанский блогер опубликовал фото в автомобиле с пристегнутым ремнем, под которым расположена подпись: «Ремень безопасности увеличивает шанс остаться в живых при ДТП на 75%. Каждый человек несет ответственность за своё здоровье и за жизнь близких людей».

Друзья, не оставляйте в одиночестве тех, кому вы дороги! Ремень безопасности увеличивает шанс остаться в живых при ДТП на 75%. Этими словами я сопроводил свою публикацию в сторис, которую первыми поддержали Алиомар Абдулаев и Тимур Меджидов. Были и те, кто спрашивали, «а как же наши „гордые" горцы, которые говорят, что сами будут решать, с ремнем ездить или без, потому что не хотят, чтобы им кто-то указывал, что делать?! Ведь это их жизнь.» Конечно, ваша! А ещё немножко тех, за кого вы несете ответственность. Ведь ваши близкие каждый день ждут вашего возвращения домой. А близкие тех, кого вы везете в салоне, ждут их возвращения домой. Их жизни тоже может спасти ремень безопасности. Поэтому это вопрос не гордости, а ответственности. Приглашаю присоединиться тех, кто понимает, почему это важно. Выкладывайте свои публикации, пишите, почему вы так думаете, и отмечайте хештэгом #пристегнисьдагестан