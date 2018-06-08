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В Амурском поселке проверяют дорогу, отремонтированную за 11 миллионов рублей
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В Амурском поселке проверяют дорогу, отремонтированную за 11 миллионов рублей 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Специалисты мэрии совместно с экспертами СибАДИ отправятся на улицу 36-ю Северную, чтобы принять работы у подрядчика. Эта дорога стала первой в списке отремонтированных в этом году. Ремонтом магистрали в Центральном округе занималось предприятие «СтройСервис». Улица 36-я Северная была отремонтирована на участке от ул. Герцена и ул. Орджоникидзе. Работы велись две недели. На это время участок закрывали для движения транспорта. Асфальт по технологии холодного ресайклинга заменен на площади 8 тыс. кв. метров.
— Сегодня, 8 июня, наши специалисты совместно с экспертами СибАДИ отправятся на участок для проверки качества ремонта и приемки работ у подрядчика. Если с качеством не возникнет проблем, на участке нанесут дорожную разметку, — сообщили в администрации Омска.
Отметим, цена контракта на ремонт 36-й Северной составляла 11,3 млн руб. Это первая полностью отремонтированная магистраль из списка на 2018 год. Продолжаются работы еще на 36 объектах из основного списка. Еще две дороги будут отремонтированы дополнительно на средства, сэкономленные на торгах. Муниципальные контракты обязывают подрядчиков завершить все работы в срок до 1 сентября 2018 года.
Добавим, машины для ресайклинга были разработаны несколько лет назад. До 2016 года этот метод ремонта дорог применяли в основном на федеральных и региональных дорогах. С помощью специальной машины деформированный слой полотна срезается, добавляется в новую асфальтовую смесь и укладывается заново. Таким способом выполняется основание дороги, на которое укладывают два слоя нового асфальта.
В 2016 году в Омске начался масштабный ремонт и технику холодного ресайклинга применили на двух улицах — Красноярском тракте от ул. Малиновского и на Окружной дороге. При обследовании участков этой весной выяснилось, что на этих двух объектах за зиму образовалось трещин меньше, чем на остальных.
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