Движение троллейбусов до УНЦ закроют из-за строительства новой дороги

В Екатеринбурге на три дня закроют движение троллейбусов в микрорайон УНЦ. Маршрут № 14 с 22:00 9 июня до 06:00 13 июня не будет ходить по Амундсена от Бардина до Мостовой.

«Ограничение связано с проведением дорожно-строительных работ на пересечении улицы Амундсена с новым объектом — проспектом Сахарова», — сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Движение автомобилей во время проведения работ по улице Амундсена сохранится, однако дорогу сузят.

Отрезок проспекта Академика Сахарова, который появится в Академическом между Вильгельма де Геннина и Амундсена, планируют запустить уже в этом году. Дорога соединит Академический с УНЦ.

В праздничные выходные без трамваев останется Шарташ. Из-за ремонта трамвайных путей на Блюхера — Раевского движение закроют на два дня.

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