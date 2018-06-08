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Движение троллейбусов до УНЦ закроют из-за строительства новой дороги
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Движение троллейбусов до УНЦ закроют из-за строительства новой дороги 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге на три дня закроют движение троллейбусов в микрорайон УНЦ. Маршрут № 14 с 22:00 9 июня до 06:00 13 июня не будет ходить по Амундсена от Бардина до Мостовой.
«Ограничение связано с проведением дорожно-строительных работ на пересечении улицы Амундсена с новым объектом — проспектом Сахарова», — сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.
Движение автомобилей во время проведения работ по улице Амундсена сохранится, однако дорогу сузят.
Отрезок проспекта Академика Сахарова, который появится в Академическом между Вильгельма де Геннина и Амундсена, планируют запустить уже в этом году. Дорога соединит Академический с УНЦ.
В праздничные выходные без трамваев останется Шарташ. Из-за ремонта трамвайных путей на Блюхера — Раевского движение закроют на два дня.
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