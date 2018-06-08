Стоит ли заправляться фирменным бензином?

Ulimate, «Экто»… Уже одни лишь названия обещают нечто из ряда вон — заправьте этими сортами топлива свою ласточку, и она полетит так, как не ездила, будучи новой. А как обстоят дела в действительности?

Вот, какие свойства своего чудодейственного «Алтимейта» обещает BP: «Использование топлива BP Ultimate 95 позволяет сократить потери энергии за счет уменьшения трения в двигателе! Специальная формула создает защитное покрытие на верхних частях цилиндров, помогая уменьшить трение между кольцами цилиндров поршня и стенками цилиндра. Уменьшение трения помогает снизить потери энергии в двигателе, а это означает, что больше энергии топлива преобразовывается в полезную механическую работу. Это вносит вклад в улучшение производительности двигателя и способствует лучшей экономии топлива». В адрес своего «Экто» и «Экто Plus» лукойловцы тоже не скромничают. «Просто Экто» с октановым числом 92 обеспечивает прирост мощности, способствует экономичности и даже уменьшает выброс углекислого газа в окружающую среду, а 95-й Plus гарантирует прибавку отдачи и дает дополнительно до 30 км пробега с одной полной заправки.

Звучит заманчиво, но нынче бензин поистине «золотой», а автомобилист недоверчив — мало ли что наобещают эти нефтяники. Правда, выясняется экспериментально и в этой связи вспоминается эксперимент, который однажды провели наши коллеги из издания "За Рулем" . Целью эксперимента было выяснить, как работают моющие присадки и можно ли рассчитывать на увеличение мощности двигателя. В тесте участвовало шесть видов бензина от BP и Лукойл с октановым числом 95 и 98. Выяснилось следующее.

"Обычные" сорта немного увеличили массу отложений, в то время как «специальные» бензины сравнительно эффективно с ними боролись. Что характерно, «Алтимейт» и «Экто» продемонстрировали довольно схожий результат и после них был зафиксировано увеличение расхода воздуха, что свидетельствует о том, что впускные каналы и клапаны пропускают в камеру сгорания больше смеси, чем до эксперимента. Соответственно, потребление топлива снизилось, отмечена прибавка мощности и заметно уменьшилась токсичность по CH.

Был проведен еще один эксперимент: автомобиль с очень «грязным» мотором кормили 100 л топлива Аи-95 «Экто» и по мере теста фиксировали изменения параметров. По мере того, как двигатель очищался от отложений, порог детонации смещался в сторону прироста мощности, а к концу испытаний отдача выросла на 7,5%, расход топлива в среднем сократился на 8,4%, а выхлоп стал чище.

Впрочем, как очень точно подметили эксперты, речь идет скорее о восстановлении заводской мощности, то есть, возврате двигателя к изначальным параметрам, а не «форсировка топливом». Мы планируем провести свои эксперименты и как минимум выяснить, как изменится расход на «специальном» бензине. Соответствующий подопытный с немалым пробегом и давно мечтающий о подобном топливе, у нас имеется.