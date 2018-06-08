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В Москве на 45 дорогах уложат 100 км битумной ленты в 2018 году
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В Москве на 45 дорогах уложат 100 км битумной ленты в 2018 году 

РИАМО 27 минут назад
Фото: РИАМО
В Москве в текущем сезоне планируют уложить 100 километров битумно-полимерной ленты на 45 дорожных объектах, включая вылетные магистрали, сообщил журналистам начальник производственного комплекса ГБУ «Автомобильные дороги» Илья Ситников.
«За этот сезон ГБУ «Автомобильные дороги» уложит 100 километров битумно-полимерной ленты на 45 объектах», — сказал Ситников.
Он уточнил, что битумная лента будет уложена на крупных улицах и вылетных магистралях Москвы.
Согласно справочному материалу, битумно-полимерная лента применяется при ремонте асфальтобетонного полотна для скрепления смежных полос дорожного покрытия.
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