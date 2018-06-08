В Москве на 45 дорогах уложат 100 км битумной ленты в 2018 году

В Москве в текущем сезоне планируют уложить 100 километров битумно-полимерной ленты на 45 дорожных объектах, включая вылетные магистрали, сообщил журналистам начальник производственного комплекса ГБУ «Автомобильные дороги» Илья Ситников «За этот сезон ГБУ «Автомобильные дороги» уложит 100 километров битумно-полимерной ленты на 45 объектах», — сказал Ситников. Он уточнил, что битумная лента будет уложена на крупных улицах и вылетных магистралях Москвы. Согласно справочному материалу, битумно-полимерная лента применяется при ремонте асфальтобетонного полотна для скрепления смежных полос дорожного покрытия.