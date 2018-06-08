Очевидцы: по Загородному парку бегает лось

Жители Самары заметили дикого зверя в городе. По Загородному парку бегает лось. Очевидцы сняли видео.

Публикация от ДТП Самара Тольятти + область (@samara.dtp.official) 7 Июн 2018 в 10:00 PDT Горожане предполагают, что лось приплыл в Самару по Волге — с правого берега. Такой случай уже был в 2016 году. 17 мая работники пристани, расположенной в районе Девятой просеки, увидели, как по Волге к берегу подплыли лосиха с лосенком. Взрослое животное испугалось и снова вернулось в реку, поплыв в обратном направлении. Лосенок же остался на берегу и убежал в неизвестном направлении. При поимке животного пострадал работник департамента охоты и рыболовства. В департаменте ветеринарии Самарской области 63.ru сообщили, что к ним информация о лосе, бегающем по парку, пока не поступала.