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Очевидцы: по Загородному парку бегает лось
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Очевидцы: по Загородному парку бегает лось 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Жители Самары заметили дикого зверя в городе. По Загородному парку бегает лось. Очевидцы сняли видео.
Публикация от ДТП Самара Тольятти + область (@samara.dtp.official) 7 Июн 2018 в 10:00 PDT  Горожане предполагают, что лось приплыл в Самару по Волге — с правого берега. Такой случай уже был в 2016 году. 17 мая работники пристани, расположенной в районе Девятой просеки, увидели, как по Волге к берегу подплыли лосиха с лосенком. Взрослое животное испугалось и снова вернулось в реку, поплыв в обратном направлении. Лосенок же остался на берегу и убежал в неизвестном направлении. При поимке животного пострадал работник департамента охоты и рыболовства. В департаменте ветеринарии Самарской области 63.ru сообщили, что к ним информация о лосе, бегающем по парку, пока не поступала.
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