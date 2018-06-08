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Проект о полномочиях Минтранса по регулированию порядка весогабаритного контроля транспорта внесен в ГД
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Проект о полномочиях Минтранса по регулированию порядка весогабаритного контроля транспорта внесен в ГД 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым расширяются полномочия Минтранса РФ по регулированию порядка весогабаритного контроля транспорта. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
«Законопроектом предлагается расширение полномочий Минтранса России в части регулирования порядка весогабаритного контроля транспортных средств, в том числе возможность установления метрологических требований к оборудованию, используемому на пунктах весогабаритного контроля, требований к оборудованию, информирующему водителей транспортных средств о нарушениях правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото— и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения», — говорится в пояснительной записке.
В правительстве уверены, что предлагаемые изменения будут способствовать совершенствованию весогабаритного контроля транспортных средств, в том числе в части организации пунктов весогабаритного контроля, а также информирования водителей транспортных средств о возможных нарушениях весогабаритных параметров.
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