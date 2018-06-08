В Госдуму внесли проект по расширению полномочий Минтранса

"Законопроектом предлагается расширение полномочий Минтранса России в части регулирования порядка весогабаритного контроля транспортных средств, в том числе возможность установления метрологических требований к оборудованию, используемому на пунктах весогабаритного контроля, требований к оборудованию, информирующему водителей транспортных средств о нарушениях правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото— и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения", — говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы отмечают, что предлагаемые изменения будут способствовать совершенствованию весогабаритного контроля транспортных средств, в том числе в части организации пунктов весогабаритного контроля, а также информирования водителей транспортных средств о возможных нарушениях весогабаритных параметров транспортного средства.

Изменения вносятся в федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные РФ» в части, касающейся весового и габаритного контроля транспортных средств.