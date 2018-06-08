Жителей СНТ в Чеховском районе избавили от транспортной блокады: кто им помог?

Дорога, ведущая к двум дачным поселкам в Чеховском районе, перекрыта не будет. Трассу удалось отстоять благодаря вмешательству волонтеров, которые работали на «Прямой линии» с президентом. Съезд с Симферопольского шоссе появился стихийно много лет назад, и в ходе реконструкции магистрали его собирались заблокировать. Но альтернативных дорог для дачников не осталось.

— Если что-то случится, ни скорая, ни пожарная к нам не смогут добраться!

Десятки людей вышли защищать дорогу к своим домам. Их садовые товарищества располагаются на Симферопольском шоссе. С него есть поворот направо — он же съезд к дачам. Сейчас трассу заканчивают ремонтировать, а путь к двум СНТ — «Лесному» и «Южному» — пообещали закрыть.

— Они здесь хотят сделать вообще звукоизолирющую стену.

Дорога появилась сама собой. В 90-х во время ремонта шоссе по ней отгоняли технику на стоянку в лес. Позже рядом построили дачи. Но три года назад появился новый проект реконструкции трассы. Росавтодор прислал письмо: дорогу к домам закроют.

"Она не предусмотрена проектной документацией. Как они пишут, мы не имеем права пользоваться этим съездом, он нигде не предусмотрен, и они вынуждены будут его перекопать", — говорит председатель СНТ «Лесное» Константин Тихонов

Добраться до этих дач можно только на машине. Люди попросили помощи у администрации Чеховского района. Вмешаться она не смогла: трасса М2 — федеральная. Власти сослались на генеральный план СНТ. Юридически дорога к нему существует.

По документам, у дачников есть собственный въезд — правда, проходит он по участкам и улицам соседнего СНТ. Дорога приватизирована, потому что на ней стоят дома. Но пускать чужие, пусть и соседские машины — штук триста — хозяева не хотят. Даже ворота закрыли на замок.

Время поджимало: в середине этого месяца съезд должны были закрыть. Садоводы решили обратиться на прямую линию с Путиным. Волонтеры приняли заявку. Проблема, над которой люди безрезультатно бились три года, решилась за четыре дня. Вопросом занималась волонтер из Пензы Ксения Лексина. Именно она приняла звонок в колл-центре и связалась со всеми ведомствами.

"На данный момент заключено соглашение между правительством Московской области и Росавтодором насчет того, что этот съезд останется открытым", — рассказывает Ксения.

Положительное решение подтвердили в Росавтодоре.

"Мы прорабатываем возможное решение вопроса, чтобы данная проблема была решена с учетом интересов всех сторон", — сообщила пресс-секретарь ФКУ «Центравтомагистраль» Мария Лукшина.

Радостную новость Ксения сама приехала сообщить дачникам.

— Очень приятно было познакомиться, большое спасибо за вашу помощь — не только от меня, а здесь порядка 500-700 человек.