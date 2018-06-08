Екатеринбуржец сделал коляску для парализованной собаки, которую хотели усыпить хозяева

Форумчанин E1.RU Игорь смастерил коляску для собаки по кличке Лера. В начале года хозяева принесли ее в ветеринарную клинику и попросили усыпить. Но показаний для этого не было, говорит Игорь, поэтому ветврачи временно оставили Леру, которой всего шесть лет, у себя.

— Нормальные доктора никогда не будут усыплять без показаний, брать на себя обязанности Господа Бога, — говорит Игорь. — Начали обследовать, на позвоночнике гематома. Просто так она не появляется, скорее всего, хозяин или еще кто-то отлупил ее, ударил сильно по позвоночнику, и лапы отнялись.

Сотрудники клиники написали о Лере на форуме E1.RU, а потом обратились к Игорю — в прошлом году он сам сделал коляску для своего 10-летнего пса Берси породы бернский зенненхунд, у которого из-за защемления спинного мозга тоже отнялись задние лапы. За работу для Леры Игорь ничего не взял, а на материалы скинулись форумчане, получилось около 10 тысяч.

— Одна девушка дала полипропиленовую трубу и фитинги, а остальное покупал: колеса для велосипеда, когда рассказал в магазине историю про собаку, они скидку хорошую сделали, где корсет заказывал — тоже скидку дали, — говорит Игорь. — Я делаю плотный корсет, с двух сторон ткань, а внутри пенка толщиной 10 мм, поэтому позвоночник собаки хорошо зафиксирован.

На создание деталей для конструкции ушла неделя, на сборку — два дня. Когда Леру посадили в коляску, она чуть не вынесла двери в помещении, рванув на улицу, вспоминает он:

— Она очень обрадовалась, что можно двигаться нормально. На улице носилась, я с ней долго гулял и не успевал за ней бежать. Когда мерки снимал, она вообще не шевелила задними лапами. Потом доктора ее прооперировали. Сейчас заметил, что она уже шевелит ими хорошо. Ей сейчас бы хорошего ответственного человека, чтобы по 2–3 раза гулял, и собака восстановится, я вижу. Обычно ухудшение происходит, а тут наоборот — пошло улучшение. Я такое впервые встречаю, надо поддержать это.

Новый хозяин для Леры пока не нашелся, но все, кто следят за судьбой собаки, верят, что однажды он появится. Узнать больше о Лере и найти контакты тех, кто ее опекает, можно на нашем форуме.