Власти Перми расторгнут договоры с перевозчиком на трех автобусных маршрутах

Прокуратура Перми потребовала от властей города расторгнуть договоры с перевозчиками, у которых была отменена регистрация автобусов из-за нарушений в оформлении документов.

В прошлом году УМВД по городу Перми нашло нарушения в документах на автобусы, работающие на городских пассажирских маршрутах. Оказалось, что документы по повышению экологического класса техники были выданы организацией, не имеющей аккредитации на проведение таких работ. Часть перевозчиков заменило автобусы, другие обратились в арбитражный суд.

В итоге судебная инстанция подтвердила правоту полиции. После этого прокуратура потребовала от Департамента дорог и транспорта расторгнуть договоры с перевозчиками, у которых была аннулирована регистрация автобусов из-за нарушений в оформлении документов, сообщает «Ъ-Прикамье».

По данным издания, расторжение договоров предполагается на шести маршрутах №4, 14, 27, 42, 63 и 75. В Департаменте дорог и транспорта 59.ru сообщили, что расторжение договоров планируется с одним перевозчиком, работающим на трех автобусных маршрутах №4, 27 и 63.

— Департамент дорог и транспорта получил предписание от прокуратуры Перми о необходимости принять меры в отношении ООО «Вираж», который при участии в конкурсах предоставил данные о несоответствующем условиям конкурса экологическом классе автобусов, — пояснили 59.ru в ведомстве. — Департамент дорог и транспорта прорабатывает возможность расторжения договоров с перевозчиками и проведения новых конкурсов по автобусным маршрутам № 4, №27 и №63 в 2018 году.

Связаться с перевозчиком ООО «Вираж» пока не удалось.

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