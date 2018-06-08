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В Тверской области школьник погиб от удара током
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В Тверской области школьник погиб от удара током 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВОРОНЕЖ, 8 июн — РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства гибели школьника в Тверской области, который забрался на дерево и схватился руками за протянутый рядом оголенный электрический провод, сообщает региональное управление СК РФ.
Трагедий произошла в четверг около 21.00 в селе Медное Калининского района.
"Несовершеннолетний влез на дерево, растущее между двумя опорами линий электропередачт, вблизи кроны которого проходили оголенные провода ЛЭП, после чего схватился руками за провод напряжением 10 кВТ, в результате чего произошло его поражение разрядом электрического тока", — говорится в сообщении.
Мальчик 2005 года рождения скончался на месте. По факту ЧП организована доследственная проверка.
Как пояснила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Валерия Павлова, следствие выясняет, кто был с подростком в момент случившегося, а также — зачем мальчик полез на дерево.
"Опрошены очевидцы и родственники погибшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, запрошены необходимые сведения из администрации поселения, дано поручение органу дознания о проведении обследования жилищно— бытовых условий жизни подростка", — отмечает следствие.
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