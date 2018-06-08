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В Ясеневе изменили работу светофора
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В Ясеневе изменили работу светофора 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
Разрешающий зеленый сигнал теперь светит дольше на участке улиц Голубинской и Тарусской. Об этом пишет газета «Москва За Калужской заставой».
Зеленый сигнал светофора в Ясеневе продлен по просьбам граждан. Раньше, пожилые люди просто не успевали перейти дорогу за время, отведенное на переход.
Напомним, в ЮЗАО на сегодняшний день работает более 300 светофоров. Работу светофоров на пешеходных переходах начали регулировать по многочисленным просьбам жителей округа еще с начала апреля текущего года. На одних светофорах увеличили длительность зеленого сигнала для пешеходов, на других сократили время ожидания, а на третьих установили специальные кнопки, при нажатии на которые загорается заветный зеленый свет.
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