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Неисправные камеры перестанут разорять водителей
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Неисправные камеры перестанут разорять водителей 

Legal.Report 1 час назад
Фото: Legal.Report
В Госдуму внесен проект поправок в КоАП РФ, призванный облегчить водителям отмену штрафов, вынесенных по показаниям неисправных камер фотовидеофиксации.
Инициатором документа стало Законодательное собрание Вологодской области. Как отмечают авторы законопроекта, для минимизации ошибок при вынесении постановления об административном правонарушении, зафиксированном с помощью специальных технических средств, предусмотрено периодическое проведение проверок этой аппаратуры. Однако на практике эта процедура дает сбои. Так, в Вологодской области из-за некорректной работы датчика камеры в течение трех месяцев было вынесено более 10 000 ошибочных постановлений о нарушении скоростного режима. Аналогичные случаи были в Москве, Татарстане, Волгоградской и Тюменской областях. Должностные лица, даже достоверно зная о некорректной работе камер, не вправе отменять такие постановления — обжаловать их могут только сами водители. При этом автомобилистам, фактически не нарушавшим ПДД, приходится доказывать свою правоту, не имея документально подтвержденных сведений о неверной работе техники.
Законопроектом предлагается дополнить главу 30 КоАП РФ статьей, дающей право должностным лицам самостоятельно отменять вынесенные постановления при установлении факта нарушения правил установки или эксплуатации специальных технических средств в момент фиксации ими правонарушения. Кроме того, устанавливается, что правительством РФ должны быть определены требования к работающим в автоматическом режиме фото— и видеокамерам, а также порядок обработки и хранения получаемой с их помощью информации.
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