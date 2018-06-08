В Зеленоградске начинает работать эвакуатор

В Зеленоградске в скором времени начнет работать эвакуатор. Об этом местных жителей и гостей курортного города предупреждают в администрации.

С улиц курортного города будут убирать машины, припаркованные с нарушением и мешающие другим авто и пешеходам. Уже проведен открытый аукцион по выбору подрядчика, который будет перемещать задержанные транспортные средства на специализированную стоянку, а также оказывать услуги по и их хранению на территории округа.

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