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В Зеленоградске начинает работать эвакуатор
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В Зеленоградске начинает работать эвакуатор 

АиФ 33 минуты назад
Фото: АиФ
В Зеленоградске в скором времени начнет работать эвакуатор. Об этом местных жителей и гостей курортного города предупреждают в администрации.
С улиц курортного города будут убирать машины, припаркованные с нарушением и мешающие другим авто и пешеходам. Уже проведен открытый аукцион по выбору подрядчика, который будет перемещать задержанные транспортные средства на специализированную стоянку, а также оказывать услуги по и их хранению на территории округа.
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