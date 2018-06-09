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Сотрудники рязанской Госавтоинспекции провели для детей, находящихся в школьном лагере, профилактическое мероприятие «Каникулы БЕЗопасности»
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Сотрудники рязанской Госавтоинспекции провели для детей, находящихся в школьном лагере, профилактическое мероприятие «Каникулы БЕЗопасности» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
В «Центр развития образования» в средней школе № 69 города Рязани сегодня состоялось профилактическое мероприятие по изучению и повторению Правил дорожного движения. Построенная на территории школы автоплощадка сегодня была наполнена юными участниками дорожного движения, которые посещают летний школьный лагерь. Она представляет собой небольшой ландшафтный парк с множеством асфальтовых дорожек для езды на велосипедах, электромобилях и для движения пешеходов. На дорожках нанесена разметка и сделаны искусственные неровности, установлены дорожные знаки.
Главными помощниками инспектора рязанской ГИБДД стали ребята из школьного отряда юных инспекторов движения «Дорожный дозор». Сначала юидовцы на велосипедах, а затем на электромобилях показательно проследовали по дорожкам площадки с соблюдением всех требований Правил дорожного движения. Далее младшие школьники, следуя примеру своих старших товарищей, вместе с инспектором ГИБДД двигались по площадке, повторяя требования правил для велосипедистов и пешеходов.
В завершение все участники получили световозвращающие наклейки, которые обещали приклеить на свои двухколесные транспортные средства. Мероприятие привлекло внимание и ребят, которые живут в соседних домах и по окончанию праздника на площадке оказалось в два раза больше участников, которые стремились прокатиться на своих самокатах, велосипедах и роликах.
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