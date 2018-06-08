Коммерческий перевозчик закупил для ростова 10 автобусов с кондиционерами

Коммерческое предприятие ООО «Янтарь-1» сегодня утром, 8 июня, провело на площади Карла Маркса открытую презентацию 10 новых автобусов МАЗ-103.486 с кондиционерами. На мероприятие могли попасть все желающие. Обновление производится в рамках подготовки к ЧМ-2018. Планируется, что новые машины вскоре начнут обслуживать пассажиров на городских маршрутах №67 и №98, которые соединяют Западный жилой массив, улицу Большую Садовую и Сельмаш.