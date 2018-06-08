Коммерческий перевозчик закупил для ростова 10 автобусов с кондиционерами 

Коммерческое предприятие ООО «Янтарь-1» сегодня утром, 8 июня, провело на площади Карла Маркса открытую презентацию 10 новых автобусов МАЗ-103.486 с кондиционерами. На мероприятие могли попасть все желающие. Обновление производится в рамках подготовки к ЧМ-2018. Планируется, что новые машины вскоре начнут обслуживать пассажиров на городских маршрутах №67 и №98, которые соединяют Западный жилой массив, улицу Большую Садовую и Сельмаш.
Все новые автобусы низкопольные, имеют 27 пассажирских сидений, а также пригодны для обслуживания маломобильных групп населения. Интересно отметить, что ООО «Янтарь-1» — одна из двух коммерческих компаний (наряду с ЗАО «АТП-5»), которая обновляет автобусный парк и закупает подвижной состав с кондиционерами. Министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов напомнил, что ранее в рамках подготовки к ЧМ-2018 для муниципальных автопарков было закуплено 200 новых автобусов с кондиционерами и отметил важность включения коммерческих перевозчиков в процесс обновления подвижного состава. «В 2018 году, учитывая поручение губернатора Ростовской области и городской администрации по обновлению парка подвижного состава в преддверии ЧМ-2018, нашей компанией было принято решение о закупке нового подвижного состава. Часть из него мы рады представить Вам на сегодняшней презентации», — рассказал гендиректор ООО «Янтарь-1» Андрей Косов.