Ещё
Жители Красноярска вышли на митинг против отмены городских автобусов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жители Красноярска вышли на митинг против отмены городских автобусов 

360tv.ru 34 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Красноярцы вышли на улицы города протестовать против транспортной реформы. Местных жителей не устраивает повальная отмена городских автобусов. Теперь они вынуждены добираться с пересадками, переплачивая за проезд. На месте событий работал корреспондент «360».
Митинг проходит на улице Вейнбаума.
Источник фото: телеканал «360»
Источник «360» сообщил, что мэрия уже пригласила инициативную группу обсудить проблему с главой Дептранса Дмитрием Петровым.
Ранее сообщалось, что красноярский Дептранс в рамках транспортной реформы отменит сразу несколько ходовых городских маршрутов. Это вызвало волну недовольства местных жителей. Позже они создали петицию на имя мэра города с требованием уволить главу департамента Дмитрия Петрова.
360tv.ru: последние новости
Два контрольных пункта для въезда автобусов во время ЧМ заработали в Сочи В России прошел первый аукцион ретро‐автомобилей Британцы почтили память жертв теракта на Лондонском мосту
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автомобилистов ждет новый штраф
ДПС на трассе «Дон»: обыски, наркотики и взятки на миллион2
ОСАГО подорожает с 31 августа
Принял таблетку — остался без прав2
Проблема с бензином решена407
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
04:25
ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин
Автоновости
02:14
Порнотакси угнали в Лондоне
Автоновости
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
01:00
Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга
ДТП
12:15
Власти заговорили о картельном сговоре на рынке топлива
Автоновости Экономика
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение