Жители Красноярска вышли на митинг против отмены городских автобусов

Красноярцы вышли на улицы города протестовать против транспортной реформы. Местных жителей не устраивает повальная отмена городских автобусов. Теперь они вынуждены добираться с пересадками, переплачивая за проезд. На месте событий работал корреспондент «360».

Митинг проходит на улице Вейнбаума.

Источник фото: телеканал «360»

Источник «360» сообщил, что мэрия уже пригласила инициативную группу обсудить проблему с главой Дептранса Дмитрием Петровым

Ранее сообщалось, что красноярский Дептранс в рамках транспортной реформы отменит сразу несколько ходовых городских маршрутов. Это вызвало волну недовольства местных жителей. Позже они создали петицию на имя мэра города с требованием уволить главу департамента Дмитрия Петрова.