В Казани начали ремонтировать дорогу по ул. Дубравной

Ремонт дороги по ул. Дубравной стартовал в Казани в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает пресс-службы министерства транспорта РТ.

Протяженность ремонтируемого участка составляет 1,725 км, ширина проезжей части — 14 м с двумя полосами движения в каждом направлении. В ходе ремонта на площади более 40 000 кв. м рабочие уложат новый слой асфальтобетона, отремонтируют старые тротуары и построят новые, заменят бортовые камни и нанесут дорожную разметку. Также будут переоборудованы две остановочные площадки.

Следует отметить, что на состояние дороги по ул. Дубравной не раз жаловались местные жители. В результате она вошла в «Карту убитых дорог».

Напомним, в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Казани отремонтируют 36 объектов. На данный момент полностью обновлены 6: Ленинская дамба, Аметьевская магистраль, улицы Тимирязева, Нигматуллина, Копылова и тротуары по улице Подлужная. На стадии завершения находятся 10 объектов. На 10 участках работы ведутся полным ходом — до 10 июня все они будут отремонтированы.

Ремонт оставшиеся 10 участков начнется после завершения в Казани ЧМ по футболу.