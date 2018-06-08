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В Казани начали ремонтировать дорогу по ул. Дубравной
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В Казани начали ремонтировать дорогу по ул. Дубравной 

АиФ Казань 27 минут назад
Фото: АиФ Казань
Ремонт дороги по ул. Дубравной стартовал в Казани в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает пресс-службы министерства транспорта РТ.
Протяженность ремонтируемого участка составляет 1,725 км, ширина проезжей части — 14 м с двумя полосами движения в каждом направлении. В ходе ремонта на площади более 40 000 кв. м рабочие уложат новый слой асфальтобетона, отремонтируют старые тротуары и построят новые, заменят бортовые камни и нанесут дорожную разметку. Также будут переоборудованы две остановочные площадки.
Следует отметить, что на состояние дороги по ул. Дубравной не раз жаловались местные жители. В результате она вошла в «Карту убитых дорог».
Напомним, в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Казани отремонтируют 36 объектов. На данный момент полностью обновлены 6: Ленинская дамба, Аметьевская магистраль, улицы Тимирязева, Нигматуллина, Копылова и тротуары по улице Подлужная. На стадии завершения находятся 10 объектов. На 10 участках работы ведутся полным ходом — до 10 июня все они будут отремонтированы.
Ремонт оставшиеся 10 участков начнется после завершения в Казани ЧМ по футболу.
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