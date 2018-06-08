В Омске начали ремонт Комсомольского моста

Работы должны завершиться не позднее 1 сентября этого года. ООО «СФ „Континент“ приступило к ремонту пешеходной зоны Комсомольского моста. В ближайшее время начнутся работы по смене асфальтобетонного покрытия проезжей части.

Как отмечают в мэрии Омска, работы должны быть завершены к 1 сентября. Подрядчик намерен сдать объект значительно раньше, так как будет работать по большей части в ночное время.

— Ремонт моста был необходим в связи с износом верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Мы просим омичей проявить терпение и понимание в период проведения работ, — отметил начальник отдела дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства Асхат Сабитов.

Отметим, что полного перекрытия моста также не ожидается.