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В Омске начали ремонт Комсомольского моста
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В Омске начали ремонт Комсомольского моста 

Омск Здесь 28 минут назад
Фото: Омск Здесь
Работы должны завершиться не позднее 1 сентября этого года. ООО «СФ „Континент“ приступило к ремонту пешеходной зоны Комсомольского моста. В ближайшее время начнутся работы по смене асфальтобетонного покрытия проезжей части.
Как отмечают в мэрии Омска, работы должны быть завершены к 1 сентября. Подрядчик намерен сдать объект значительно раньше, так как будет работать по большей части в ночное время.
— Ремонт моста был необходим в связи с износом верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Мы просим омичей проявить терпение и понимание в период проведения работ, — отметил начальник отдела дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства Асхат Сабитов.
Отметим, что полного перекрытия моста также не ожидается.
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