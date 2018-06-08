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Теплоход до «Зеленого берега» заменили на автобус
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Теплоход до «Зеленого берега» заменили на автобус 

Омск Здесь 2 часа назад
Фото: Омск Здесь
Садовый автобус маршрута № 358 из Омска к СНТ «Зеленый берег» восстановили после ремонта дороги. В 2016 году автобус № 358 до СНТ «Зеленый берег» пришлось отменить из-за плохого состояния дороги. Другого способа добраться до дач, кроме как доплыть по Иртышу, у садоводов не было. Потому Минпром Омской области пустил до СНТ теплоход. Однако это был не самый удобный способ добраться до дачи, поездка занимала около трех-четырех часов, тогда как на автобусе можно было доехать в два раза быстрее. В этом году из областного бюджета были выделены средства на восстановление участка дороги Русско-Полянского тракта, ведущего к садоводству.
В настоящее время на данном участке проводятся ремонтно-восстановительные работы, которые планируется завершить до конца июня 2018 года, — сообщает пресс-служба правительства Омской области. — Пассажирские перевозки по маршруту № 358 «Омск (ул. Бударина) — Зеленый берег» были восстановлены еще в мае текущего года, для их возобновления в качестве временной меры было выполнено грейдирование автомобильной дороги.
После восстановления автобусного маршрута количество пассажиров теплохода существенно уменьшилось, из-за чего с 11 июня перевозки водным транспортом по этому маршруту будут прекращены.
Вопросы по графику движения и расписания автобуса № 358 можно задать по телефону справочной службы АО «Омскоблавтотранс»: 8 (3812) 35-66-88.
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