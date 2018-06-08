Ещё
Опасный Красный мост: орловские «фронтовики» бьют тревогу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Опасный Красный мост: орловские «фронтовики» бьют тревогу 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Представители регионального отделения ОНФ направили в администрацию Орла обращение с предложением отремонтировать пешеходные лестницы Герценского и Красного мостов.
По словам члена регионального штаба Алекся Головина, это два центральных моста в городе. Рядом с ними расположены места для прогулок. Каждый день через пешеходные лестницы проходят сотни орловчан. По его мнению, состояние лестниц небезопасно для пешеходов и властям необходимо обратить внимание на данный факт и принять меры для ремонта лестниц.
«Фронтовики» отметили, что в настоящее время все четыре лестницы на Герценском и Красном мосту находятся в неудовлетворительном состоянии. Бетон разрушен, оголилась арматур, на некоторых пролётах отсутствуют пороги. Активисты реготделения считают, что проход по таким лестницам опасен.
Напомним, Красный мост был восстановлен в 1950 г., после повреждения его предшественника Мариинского моста в 1943 г. немецкими войсками при отступлении из города Орла. Герценский мост был построен в 1977 г.
Сообщение Опасный Красный мост: орловские «фронтовики» бьют тревогу появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Орловцев позабавил ремонт половины ямы В Орле нетрезвые подростки спровоцировали экстренную остановку поезда В Орле на Полесской под колёса «Мазды» попала женщина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию начали заливать бензином75
ДПС на трассе «Дон»: обыски, наркотики и взятки на миллион6
Автомобилистов ждет новый штраф
Кого не пустят на Крымский мост
Duster получил новые дизели1
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
04:25
ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин
Автоновости
02:14
Порнотакси угнали в Лондоне
Автоновости
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
01:00
Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга
ДТП
12:15
Власти заговорили о картельном сговоре на рынке топлива
Автоновости Экономика
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение