Опасный Красный мост: орловские «фронтовики» бьют тревогу

Представители регионального отделения ОНФ направили в администрацию Орла обращение с предложением отремонтировать пешеходные лестницы Герценского и Красного мостов.

По словам члена регионального штаба Алекся Головина, это два центральных моста в городе. Рядом с ними расположены места для прогулок. Каждый день через пешеходные лестницы проходят сотни орловчан. По его мнению, состояние лестниц небезопасно для пешеходов и властям необходимо обратить внимание на данный факт и принять меры для ремонта лестниц.

«Фронтовики» отметили, что в настоящее время все четыре лестницы на Герценском и Красном мосту находятся в неудовлетворительном состоянии. Бетон разрушен, оголилась арматур, на некоторых пролётах отсутствуют пороги. Активисты реготделения считают, что проход по таким лестницам опасен.

Напомним, Красный мост был восстановлен в 1950 г., после повреждения его предшественника Мариинского моста в 1943 г. немецкими войсками при отступлении из города Орла. Герценский мост был построен в 1977 г.