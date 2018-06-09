Реконструкция Красного моста обсудят публично

Публичные слушания по проведению реконструкции Красного моста состоятся 10 июля в администрации Орла, сообщает «Вечерний Орел».

Участники встречи соберутся в 17 часов в большом зале мэрии. В настоящее время ГК «СтройЭксперт» занимается разработкой проектной документации.

Накануне, 8 июня, представители регионального отделения ОНФ направили в администрацию Орла обращение с предложением отремонтировать пешеходные лестницы Герценского и Красного мостов. По мнению «фронтовиков», состояние лестниц небезопасно для пешеходов и властям необходимо обратить внимание на данный факт и принять меры для ремонта лестниц.

Красный мост был восстановлен в 1950 году после повреждения его предшественника Мариинского моста в 1943 году немецкими войсками при отступлении из Орла.

Напомним, начало реконструкции «Красного моста» запланировано на 2018 год. По итогам аукциона на разработку проекта реконструкции контракт, стоимостью 49 млн рублей, выиграла компания «ГК Строй Эксперт», которая в единственном числе участвовала в тендере. Деньги на проведение работ выделят из регионального и городского бюджетов.

Компания займётся проектом в рамках которого будет разработан комплекс работ по реконструкции Красного моста, доведении транспортно-эксплуатационного состояния и технических характеристик до нормативных требований, а также обеспечения надежности, долговечности, бесперебойности эксплуатации сооружения и безопасности для пешеходов и транспорта.

По данным kartoteka.ru, ООО «ГК Строй-Эксперт» зарегистрировано в 2011 году в Санкт-Петербурге. Генеральный директор и учредитель — Марат Каргинов. В 2016 году прибыль компании превысила 6,63 млн рублей. За все время работы «ГК Строй-Эксперт» выступала в качестве исполнителя 17 госконтрактов на 220 млн рублей.