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У Ханымея открыли движение по новым мостам. Действует ограничение
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У Ханымея открыли движение по новым мостам. Действует ограничение 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
На подъезде к поселку Ханымей дорожники завершили ремонтные работы мостов, расположенных на 11 и 39 километрах.
Движение по мостам открыто с ограничением скоростного режима, снять которое планируют в течение ближайших 48 часов.
Ремонтные работы проводил Ноябрьский филиал дорожной дирекции ЯНАО. Специалисты обустроили проезжую часть, установили барьерное ограждение и дорожные знаки.
Летом на участках пройдут работы по устройству водопропускных труб. Зимой аналогичные ремонтные работы дорожники выполнили на пяти участках. К имеющимся пяти трубам они добавили еще четыре. Всего устроено девять водопропускных труб.
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