У Ханымея открыли движение по новым мостам. Действует ограничение

На подъезде к поселку Ханымей дорожники завершили ремонтные работы мостов, расположенных на 11 и 39 километрах.

Движение по мостам открыто с ограничением скоростного режима, снять которое планируют в течение ближайших 48 часов.

Ремонтные работы проводил Ноябрьский филиал дорожной дирекции ЯНАО. Специалисты обустроили проезжую часть, установили барьерное ограждение и дорожные знаки.

Летом на участках пройдут работы по устройству водопропускных труб. Зимой аналогичные ремонтные работы дорожники выполнили на пяти участках. К имеющимся пяти трубам они добавили еще четыре. Всего устроено девять водопропускных труб.