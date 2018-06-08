До конца года дорожники отремонтируют больше половины трасс, ведущих к Екатеринбургу

Дорожники пообещали к концу этого года привести более половины дорог Екатеринбургской агломерации в нормативное состояние. В агломерацию, напомним, входят Невьянский, Верхнепышминский, Режевской, Богдановичский, Каменск-Уральский, Сысертский, Полевской, Ревдинский и Первоуральский районы.

«По итогам прошлого года мы привели к нормативу 34%. В нынешнем году планируем довести этот показатель до 52%, — цитирует департамент информполитики губернатора начальника Управления автомобильных дорог Свердловской области Вячеслава Данилова . — Первые два года реализации проекта (нацпроект «Безопасные и качественные дороги») мы проводим малозатратные мероприятия по ремонту дорог. В следующем году стартуют проекты капитальных ремонтов, а ближе к 2025 году начнем заниматься реконструкцией и строительством дорог».

Всего на реализацию проекта до 2025 года запланировано потратить 1,8 миллиарда рублей из областного, федерального и городского бюджетов.

В этом году в Екатеринбургской агломерации предстоит отремонтировать 108 километров дорог — это 36 участков дорожной сети. Среди них примерно 79 километров дорог регионального и межмуниципального значения. Также будут отремонтированы 31,2 километра уличной сети Екатеринбурга.

Сейчас ведется ремонт Серовского тракта. К 2020 году планируется привести в норму участок тракта протяженностью 16,7 километра. Из них 10 километров отремонтируют в этом году.