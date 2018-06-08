Беспредел, наркотики и вымогательства: как встречают автотуристов из Петербурга и Ленобласти на трассе «Дон»

Теплая погода навела шороху в Ленобласти и Петербурге. Но все хорошее рано или поздно заканчивается. Сейчас за окном пасмурно и прохладно. Самое время взять отпуск, сесть за руль и поехать в теплые края нашей бескрайней России. Но на пути к отечественным курортам стоит пост ДПС Цукерова Балка. А на посту этом сидят очень наглые и опасные полицейские. Вымогательство, шантаж, угрозы тюрьмой — шлейф из таких историй тянется за этим постом с начала нулевых. Но доселе ничего не изменилось. Ivbg.ru рассказывает, что такое Цукерова Балка и как не попасться на удочку нечистых на руку полицейских

Скандальный пост ДПС находится на трассе «Дон», а именно на границе Ростовской области и Краснодарского края. Через него неминуемо проезжают туристы, едущие на российские курорты. С виду пост ничем не отличается от сотен других в стране. Но если вас остановят люди в форме, то стоит начинать нервничать, ибо выкинуть они могут абсолютно, что угодно. Особенно если у вас номера Петербурга или Москвы. В сетях пострадавшие пишут, что такие авто пользуются особой популярностью у кущевских инспекторов.

Впервые упоминания о Цукеровой Балке появились в начале 2000-х годов. Авторы публикаций писали о полицейском, тогда еще милицейском, беспределе: агрессивные обыски автомобиля без понятных, попытки отобрать водительские удостоверения, подкинуть накротики и потребовать за молчание сумму с пятью, а то и с шестью нулями. Пост среди автопутешественников известный, а значит и жалобы в вышестоящие органы подавались неоднократно. Но прошло 18 лет и на стыке двух курортных регионов России продолжается бесчинство людей в фуражках.

Об этом рассказал блогер и координатор движения «Общество синих ведерок», организации, борющейся с произволом чиновников и хамством на дорогах, Петр Шкуматов . 3 июня он ехал на юг на своем авто и попался в руки голодным до взятки полицейским. Шкуматову удалось уехать без потерь. За что, во много, он обязан собственному роду деятельности. Скорее всего, сотрудники ДПС просто не захотели огласки. Но в удовольствии потрепать нервы блогеру они себе не отказали. Как людей разводят на деньги Схема вымогательства денег на Цукеровой Балке отлажена давно и не меняется вот уже второе десятилетие. Вас останавливают на границе двух регионов и просят предъявить документы. Причем особой вежливостью и обходительностью местные полицейские не отличаются. В социальных сетях пострадавшие рассказывают, что сотрудники органов могут не представиться, не поздороваться, хамить и провоцировать.

После проверки документов вас под любым предлогом могут попросить выйти из машины. Например, просто отказаться вернуть права и в ультимативной форме покинуть салон. Потом начинается осмотр авто. Все это происходит без каких-либо причин и понятых. Пока один сотрудник отвлекает вас — предъявляет какие-либо обвинения, намекает на вашу нетрезвость, другой спокойно подкидывает в салон наркотики.

Дальше все просто. Вам предлагают решить вопрос на месте. За 300 тыс. рублей отпустят без последствий, если денег нет, то отвезут в станицу Кущевская и начнут подшивать дело. Чтобы уйти сухим из суда, придется заплатить около 1 млн рублей. Схема давно описана в интернете и подтверждена рассказами десятков, если не сотен, водителей. Но видимо в Кущевке все органы делятся друг с другом добычей, раз никто не взялся за произвол на этом посту. Но это лишь предположение.

Активисты посмотрели статистику Кущевского районного суда. Оказалось, что девять из десяти дел по 228-й статье проходят именно благодаря тому самому посту ДПС. Странное совпадение, вам не кажется?

На Youtube немало видео досмотров на Цукеровой Балке. Ниже представлено одно из них. Под видео десятки комментариев и почти все они наполнены нецензурной лексикой и недовольством работой сотрудников ДПС этого поста.

https://youtu.be/D5ZE9LuhOLI

В соцсети «Вконтакте» есть группа пострадавших от кущенского произвола. Записи в ней не обновляются третий год, но накопившегося материала хватит, чтобы понять атмосферу, царящую на посту ДПС. Ivbg.ru удалось списаться с одним из подписчиков группы и взять у него короткий комментарий.

Что делать, чтобы не угодить в капкан на Цукеровой Балке? Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, которая может привести к потере круглой суммы или судимости, следует придерживаться нескольких простых правил.

Никогда не выходите из автомобиля. Даже если инспектор откажется вернуть вам права. Позвоните на горячую линию, расскажите все подробности случившегося, но не выходите из машины, если на это нет причин. Звонок на номер горячей линии ГИБДД 8 (800) 222-74-47. Если инспектор захочет осмотреть автомобиль, то требуйте понятых. Иначе вы рискуете найти в своем бардачке пакетик с неизвестным веществом. Снимайте все происходящее на камеру. Обыск, допрос, угрозы, все. Снимайте с разных телефонов, с разных углов. Если вы едете не один, то съемку необходимо вести с разных углов. Возможно, пока вы будете смотреть за одним инспектором в салоне, второй подбросит что-то в отсек бензобака. Не стесняйтесь и не поддавайтесь панике. Помните, что ваши гражданские права дорого стоят, и никто не может их отнять или упразднить.

Что мне надо запомнить? В этом году открылся Крымский мост, а значит автомобильный трафик на трассе «Дон» увеличится. Вооружитесь камерами и терпением при подъезде к Кущевскому посту. Не лезьте на рожон, но и не теряйтесь.

Шкуматов написал, что уже подал жалобу от имени организации «Общество синих ведерок» на имя начальника ГИБДД Кущевского района. Но что-то подсказывает, что он и так все знает. Остается ждать решительных мер.