Памятный знак в честь героического полицейского появился в парке имени 850-летия Москвы

В честь инспектора мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по району Марьино Виктора Разудалова, который погиб в 2016 году при исполнении служебного долга, в парке имени 850-летия Москвы открыт памятный знак в виде камня.

— Виктор Разудалов погиб 6 ноября 2016 года при исполнении служебных обязанностей. В момент задержания особо опасных преступников он получил смертельные огнестрельные ранения. За добросовестное исполнение служебных обязанностей лейтенант награжден орденом Мужества (посмертно), — рассказали в управе района Марьино.

После официальной части была объявлена минута молчания, а затем участники возложили цветы к памятному камню.

(ап)