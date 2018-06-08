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Памятный знак в честь героического полицейского появился в парке имени 850-летия Москвы
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Памятный знак в честь героического полицейского появился в парке имени 850-летия Москвы 

Управа района Марьино 1 час назад
Фото: Управа района Марьино
В честь инспектора мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по району Марьино Виктора Разудалова, который погиб в 2016 году при исполнении служебного долга, в парке имени 850-летия Москвы открыт памятный знак в виде камня.
— Виктор Разудалов погиб 6 ноября 2016 года при исполнении служебных обязанностей. В момент задержания особо опасных преступников он получил смертельные огнестрельные ранения. За добросовестное исполнение служебных обязанностей лейтенант награжден орденом Мужества (посмертно), — рассказали в управе района Марьино.
После официальной части была объявлена минута молчания, а затем участники возложили цветы к памятному камню.
(ап)
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