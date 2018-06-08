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Маршрутки «Псков-Петербург» будут проверены на антитеррористическую безопасность
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Маршрутки «Псков-Петербург» будут проверены на антитеррористическую безопасность 

Псковская губерния 57 минут назад
В администрации Пскова состоялось заседание антитеррористической комиссии. Как сообщает пресс-служба муниципального образования, собравшиеся обсудили проблему обеспечения безопасности во время празднования Дня России. По словам и.о. заместителя начальника полиции по охране общественного порядка Управления МВД России по городу Пскову Виктора Ежова, создан дополнительный резерв и сформированы мобильные группы для обеспечения безопасности во время проведения праздничных мероприятий. Как доложил инженер комитета по делам ГО и ЧС администрации Пскова Анатолий Ожигин, проведена оценка транспортной уязвимости всех основных пунктов прибытия в наш город, в том числе ж\д и автовокзалов, аэропорта. В качестве рекомендаций было предложено представителю ОАО РЖД улучшить систему видеонаблюдения и выставить антитаранные заграждения у железнодорожного вокзала. Участники заседания также предложили провести выборочную проверку автотранспортных предприятий, которые осуществляют пассажирские перевозки из Пскова в Санкт-Петербург. Особое внимание, по мнению участников заседания, следует обратить на соответствие нормам мест посадки и высадки пассажиров и на наличие необходимых путевых документов — маршрутных листов и справок о прохождении водителями медкомиссий.
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