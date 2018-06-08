Контролировать перегруз будут частники

К контролю за перегрузом фур на федеральных трассах привлекут частные компании. Об этом сообщает газета «Известия».

Система автоматизированного весогабаритного контроля (АСВГК), по данным источника, будет создаваться при участии частных инвесторов. Об этом «Известиям» сообщили в Росавтодоре. Участвовать в бизнесе сможет, в том числе, компания, эксплуатирующая систему «Платон».

В настоящее время проект по привлечению частных инвесторов в сферу весогабаритного контроля находится на стадии разработки. Конкретные механизмы возмещения затрат частных инвесторов пока не определены. Сами объекты АСВГК будут с момента создания находиться в государственной собственности, при этом частный партнёр возьмёт на себя все допобязательства и риски, связанные с надлежащим обслуживанием объектов. Автоматизированные комплексы ВГК смогут снимать весовые показатели с каждой оси проезжающих на определённой скорости фур. При превышении допустимых значений нарушителя будет фиксировать комплекс фотовидеофиксации. Информация будет пересылаться в Ространснадзор для формирования штрафа.

Автомобильный тремор: отчего бьет в руль и трясет при разгоне.

На данный момент в стране насчитывается всего 25 пунктов АСВГК, но уже через три года их число должно вырасти до более чем 380. Интерес к проекту уже проявила компания «РТ-Инвест Транспортные Системы» (оператор системы «Платон»).

По мнению автомобильного правозащитника Сергея Ифанова, привлечение частного бизнеса может привести к абсолютной коммерциализации процесса наложения штрафов — целью станет не предотвращение нарушений, а взимание штрафных платежей. Отметим, что речь идёт о вполне весомых суммах: за превышение допустимых значений на ось для водителей-дальнобойщиков и транспортных компаний предусмотрены штрафы от 5 тыс. до 500 тыс. рублей.