Все федеральные дороги в населенных пунктах Псковской области будут освещены к 2023 году

ПСКОВ, 8 июня. / ТАСС /. Все федеральные дороги в пределах населенных пунктов Псковской области будут освещены к 2023 году, сейчас электрические фонари установлены вдоль магистралей лишь в 40 поселках и деревнях, за 5 лет планируется осветить федеральные трассы в 66 пунктах. Об этом в пятницу сообщил ТАСС начальник псковского филиала Федерального казенного учреждения (ФКУ) «Управление федеральных автомобильных дорог „Северо-Запад“ Антон Строкин.

»Федеральные трассы проходят в Псковской области через 106 населенных пунктов. На данный момент в 40 из них установлено освещение. До 2023 года мы планируем осветить дороги в оставшихся 66 поселках", — сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что к 2020 году в регионе будет освещено около 80 километров федеральных трасс, на эти цели будет выделено более 600 млн рублей. Средства пойдут на устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-23 (Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Белоруссией), на дороге М-9 «Балтия», связывающей Москву, и Волоколамск, и идущей до границы с Латвией. Кроме того, будут освещены дороги в населенных пунктах, расположенных вдоль федеральной трассы Р56, связывающей Псков и Великий Новгород.

В начале июня вдоль дорог поселка Порхов Псковской области энергетики установили первые 50 энергоэффективных светильников. Реализация этого проекта осуществляется в рамках договоренности о сотрудничестве, достигнутой между врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым и руководством государственной корпорации «Ростех»