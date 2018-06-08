Красноярский Дептранс вернул митингующим один автобус под другим номером

Департамент транспорта Красноярска частично пошел на уступки митингующим местным жителям и вернул один отмененный маршрут, но под другим номером. Вместо автобуса №68 люди смогут ездить на автобусе №12, сообщило ИА «НГС Новости».

«68-й маршрут ушел, меняем его на 12-й, чтобы студентов СФУ вывозить оттуда. То есть он сейчас будет ходить не до Предмостной площади, а до Спортзала», — заявил глава Дептранса Дмитрий Петров

Подробности измененного маршрута чиновник не сообщил.

Жители Красноярска вышли на митинг, чтобы добиться отмены автобусной реформы. В ходе пикета инициативную группу пригласили в мэрию, чтобы обсудить проблему лично с главной Дептранса.