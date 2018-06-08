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«Тойоты» саратовским чиновникам поставит контрагент военных и ФСО
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«Тойоты» саратовским чиновникам поставит контрагент военных и ФСО 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Правительство Саратовской области довело до завершения свои намерения по покупке 18 новых автомобилей. Победителем обоих тендеров объявлено ООО «Измайлово» из подмосковной Балашихи.
Из заложенных на обновление автопарка чиновников и депутатов 30,9 млн рублей было сэкономлено 3,7 млн рублей. Областные власти объясняли необходимость покупки новых «Тойот Камри» тем, что нынешние полностью исчерпали свой ресурс. Против этого активные жители даже собирали подписи в интернете.
Победитель конкурса специализируется на поставках автомобилей в органы госвласти. Согласно открытым данным, его заказчиками были Министерство обороны, Следственный комитет, ФСО, Генеральная прокуратура и другие госструктуры.
Фото: pixabay.com
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