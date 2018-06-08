«Тойоты» саратовским чиновникам поставит контрагент военных и ФСО

Правительство Саратовской области довело до завершения свои намерения по покупке 18 новых автомобилей. Победителем обоих тендеров объявлено ООО «Измайлово» из подмосковной Балашихи.

Из заложенных на обновление автопарка чиновников и депутатов 30,9 млн рублей было сэкономлено 3,7 млн рублей. Областные власти объясняли необходимость покупки новых « Тойот Камри» тем, что нынешние полностью исчерпали свой ресурс. Против этого активные жители даже собирали подписи в интернете.

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