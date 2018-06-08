Ещё
Автопром РБ становится успешным конкурентом на мировом рынке самосвалов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автопром РБ становится успешным конкурентом на мировом рынке самосвалов 

Российская Газета 1 час назад
То, что верные друзья познаются в беде, предстоит на себе испытать в ходе тестов на выносливость и критические нагрузки очередной новинке белорусского автопрома в карьерах и на трассах российской глубинки. Управляющая компания «БелАЗ-Холдинг» сегодня презентовала самосвал БелАЗ-75320 грузоподъемностью 290 тонн, передает БЕЛТА.
Представитель коммерческого отдела предприятия Денис Яскевич пояснил, что «это первый образец, который должен пройти скоростные, тяговые, тормозные свойства. Сначала он будет поставлен в Россию для работы и дальнейшей обкатки. Это может занять полгода, а параллельно будут вестись переговоры о поставке на рынки дальнего зарубежья».
Как отметил заместитель главного конструктора Алексей Любецкий, новинка займет нишу между машинами грузоподъемностью 240 тонн и 360. В этом диапазоне самосвалы в РБ еще не выпускались. Теперь, с гордостью констатирует разработчик, «у нашего предприятия будет самая широкая линейка самосвалов в мире».
В новой машине, пояснил Любецкий, собран богатый опыт конструкторов, учтены максимальные требования к работе во всех регионах, где сегодня эксплуатируются БелАЗы. Внедрено много технических новинок. В раме, например, «применены литые элементы в местах большей нагрузки, что повысило надежность машины».
На палубу высотой около пяти метров ведет диагональная лестница, которая соответствует всем стандартам безопасности. На поверхности ее ступеней не поскользнешься, а поручни и ограждения эргономичные и травмобезопасные, заранее предупредили любопытных посетителей самосвала. Кстати, водительская кабина — двухместная, судя по всему, повышенной комфортности, оснащена объемным рулевым управлением. А на приборной панели бросается в глаза информационный жидкокристаллический дисплей. Большая площадь остекления кабины предоставляет прекрасный обзор дороги.
Сколько же может весить такой великан с двигателем мощностью около трех тысяч л.с., интересуется журналисты. И получают исчерпывающий ответ: масса самосвала БелАЗ-75320 с грузом достигает 500 т. Его длина почти 15 метров, ширина более 9 метров, высота свыше 7, а максимальная скорость чуть больше 60 км/ч.
Хорошая маневренность и плавность хода, поясняют представители предприятия, достигаются за счет оптимально подобранных геометрических параметров машины и рулевого управления. Подвеска со встроенным амортизатором обеспечивает поглощение ударных нагрузок, устойчивость от бокового крена, долговечность службы рамы.
Самосвалы этой грузоподъемности пользуются большим спросом в Северной и Южной Америке, Африке, Индонезии. В частности, заинтересованность в этой машине проявили компании из Чили, Перу. «Цель номер один — попасть на родину к нашим конкурентам в США, а также в Канаду и Мексику. Не останутся в стороне и Намибия, ЮАР. Словом, будущее этого самосвала многообещающее, ни на секунду не сомневается Денис Яскевич.
Российская Газета: последние новости
Штрафами за перевес грузовиков в СЗФО займется автоматика В Ульяновске похоронное бюро замостило тропу кусками надгробных плит Кабмин разрешил допуск автобусов с системой "Платон" в города ЧМ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию начали заливать бензином190
Десятки автомобилей застряли на трассе М-11 без бензина54
ДПС на трассе «Дон»: обыски, наркотики и взятки на миллион12
Автомобилистов ждет новый штраф
Кого не пустят на Крымский мост1
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
04:25
ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин
Автоновости
02:14
Порнотакси угнали в Лондоне
Автоновости
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
01:00
Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга
ДТП
12:15
Власти заговорили о картельном сговоре на рынке топлива
Автоновости Экономика
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение