На продажу выставили гору пепла (которая когда-то была «Фордом»)

Материал подготовлен дружественной редакцией auto.mail.ru.

В прошлом году на этом аукционе пытались сбыть обгоревшие останки спорткара Chevrolet Corvette 2015 года выпуска. Сложно сказать, кого они могли заинтересовать, потому что от «Корвета» остались — в прямом смысле — «рожки да ножки». Да ещё и пережившие пожар, что полностью исключало хоть какое-то дальнейшее использование уцелевших деталей. Тем более, в США законодательно запрещено повторное использование деталей от автомобилей, побывавших в серьёзных ДТП.

Теперь на продажу выставлена куча обгорелого железа, ранее бывшая спорткаром Ford GT . Машина выпущена в 2005 году и представляла бы несомненный интерес, если бы не погибла в серьёзном ДТП, превратившим её в не поддающийся идентификации хлам. При желании можно разглядеть тормозной суппорт, фрагменты подвески, двигателя и выхлопной системы… Однако использовать этот хлам, как и в случае с «Корветом», не представляется возможным.

Разумеется, желающих приобрести останки автомобиля не нашлось. (Лот исчез почти сразу после публикации, так что мы даже не знаем сумму, которую за пепел хотел выручить владелец). Подобный хлам без труда можно отыскать на любой автомобильной свалке. Причем практически задарма. А тот факт, что когда-то это был недешевый спорткар Ford GT, мало кого волнует: ключевое слово здесь — «был». Теперь же это не более чем бесполезный обгоревший металлолом, годный, разве что, на переплавку.