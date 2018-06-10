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Александр Маршал выступит в Пятигорске на Дне России
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Александр Маршал выступит в Пятигорске на Дне России 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Большой праздничный концерт организуют в Пятигорске 12 июня, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе горадминистрации.
Гуляния начнутся в 11:00 на Новопятигорском озере, где торжественно откроют пляжный сезон и проведут патриотическую акцию. Флэшмоб «Я — Россия» организуют «Союз молодёжи Ставрополья» и Пятигорский техникум торговли и сервиса при поддержке городской администрации. Участники акции проведут конкурс и откроют интерактивные площадки, на которых познакомят жителей Пятигорска и туристов с историей праздника.
Национальные подворья откроются в парке Победы в 15:00. Представители народов, живущих на Ставрополье, угостят всех желающих национальными блюдами и поделятся рецептами.
В 17:00 на сцене парка Победы начнётся праздничный концерт. Перед гостями выступит группа «Балаган Лимитед», цирковые трюки покажут акробаты и жонглёры из студии «Вертикаль», большую программу подготовит государственный казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье». Под конец мероприятия свои хиты исполнит Александр Маршал, рок-музыкант и лауреат премий «Шансон года» и «Золотой граммофон». Праздник окончится торжественным фейерверком.
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