Александр Маршал выступит в Пятигорске на Дне России

Большой праздничный концерт организуют в Пятигорске 12 июня, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе горадминистрации.

Гуляния начнутся в 11:00 на Новопятигорском озере, где торжественно откроют пляжный сезон и проведут патриотическую акцию. Флэшмоб «Я — Россия» организуют «Союз молодёжи Ставрополья» и Пятигорский техникум торговли и сервиса при поддержке городской администрации. Участники акции проведут конкурс и откроют интерактивные площадки, на которых познакомят жителей Пятигорска и туристов с историей праздника.

Национальные подворья откроются в парке Победы в 15:00. Представители народов, живущих на Ставрополье, угостят всех желающих национальными блюдами и поделятся рецептами.