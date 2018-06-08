Ко Дню России в Пятигорске перекроют улицы

День России 12 июня отметят в Пятигорске массовыми гуляниями, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе горадминистрации.

Чтобы обеспечить безопасность во время проведения праздничных мероприятий, некоторые автодороги перекроют. С 8:00 и до позднего вечера движение ограничат на улицах:

Пальмиро Тольятти — от Шатило до Янышевского;Кооперативной — от Делегатской до въезда на прилегающую территорию площади парка Победы;Кипарисовой от Огородной до въезда на территорию транспортной компании «ПЭК»;Кирова от Крайнего до Малыгина.

По этим улицам не проедут ни автомобили, ни городские автобусы. Чтобы не потратить время зря, спланируйте маршрут заранее.