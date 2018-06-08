Клычкову напомнили об очередной разбитой дороге

Дорога Орел — Залегощь в аварийном состоянии и представляет опасность для жизни и здоровья жителей региона, к такому выводу пришли активисты движения «Без ям Орловщина».

Видео с демонстрацией плачевного состояния трассы опубликовано накануне, 7 июня. Огромные ямы, попытались засыпать щебенкой, но она уже «выползает». Автомобилисты предпочитают проезжать по встречной полосе или обочине. Завершается ролик обращением к врио губернатора Орловской области Андрею Клычков : «Мы платим налоги, где отремонтированные региональные дороги?»

В группе «Безъмовцев» указано, что на некоторых участках дороги уже несколько недель без асфальта отфрезерованные участки. В результате халатности и волокиты со стороны исполнительной власти Орловской области автовладельцы ежедневно подвергаются опасности. Активистами было направлено письмо в УГИБДД с просьбой подтолкнуть чиновников к активной работе.