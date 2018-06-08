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Клычкову напомнили об очередной разбитой дороге
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Клычкову напомнили об очередной разбитой дороге 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Дорога Орел — Залегощь в аварийном состоянии и представляет опасность для жизни и здоровья жителей региона, к такому выводу пришли активисты движения «Без ям Орловщина».
Видео с демонстрацией плачевного состояния трассы опубликовано накануне, 7 июня. Огромные ямы, попытались засыпать щебенкой, но она уже «выползает». Автомобилисты предпочитают проезжать по встречной полосе или обочине. Завершается ролик обращением к врио губернатора Орловской области Андрею Клычков: «Мы платим налоги, где отремонтированные региональные дороги?»
В группе «Безъмовцев» указано, что на некоторых участках дороги уже несколько недель без асфальта отфрезерованные участки. В результате халатности и волокиты со стороны исполнительной власти Орловской области автовладельцы ежедневно подвергаются опасности. Активистами было направлено письмо в УГИБДД с просьбой подтолкнуть чиновников к активной работе.
Сообщение Клычкову напомнили об очередной разбитой дороге появились сначала на РИА 57.
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