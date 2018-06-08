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«Яму не беспокоить»: Муромский потребовал назвать фамилию ошибки
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«Яму не беспокоить»: Муромский потребовал назвать фамилию ошибки 

РИА 57 27 минут назад
Фото: РИА 57
Глава администрации Орла Александр Муромский в ходе очередного объезда города 8 июня обратил внимание на нелепую «зебру», которую нарисовали на пересечении улиц Октябрьская и 60 лет Октября. Белые линии оказались нанесены поверх ямы.
Сити-менеджер подчеркнул, что не должен осматривать все переходы и указывать на недочеты. Муромский уточнил, что дороги — это сфера ответственности МКУ «УКХ» и профильного отдела администрации
«Проведите служебную проверку по данному факту. У этой ошибки должна быть фамилия», — цитирует пресс-служба Александра Муромского.
Заместитель главы поспешил сообщить, что в течение недели яму ликвидируют и повторно нанесут разметку.
Отметим, информация о нелепой зебре появилась в группе Орел LIVE сегодня утром. Вместе с фото в комментариях были озвучены две возможные причины такого явления.
«Яму эту «беспокоить» никто и не собирается (будем и дальше гробить машины и создавать аварийные ситуации). Мы настолько богаты, что можем позволить себе по сто раз красить, перекрашивать, переделывать…»
От себя отметим, что в Орловской области умеют наносить разметку в пыль, красить несуществующие бордюры. При этом В 2018 году объем Дорожного фонда региона составит 4,79 миллиарда рублей, только пятая часть из этой суммы — федеральные средства.
Сообщение «Яму не беспокоить»: Муромский потребовал назвать фамилию ошибки появились сначала на РИА 57.
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