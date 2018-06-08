Омские социальные службы пересадят на внедорожники

Мобильный парк центров социального обслуживания населения обновился отечественными внедорожниками, легковыми и универсальными микроавтобусами. Как сообщает областное правительство, продолжается обновление машинного парка центров социального обслуживания населения. На базе центров сегодня организована работа мобильной социальной службы, она выезжает к жителям в отдаленные населенные пункты. Им переданы ключи от 14 машин — внедорожников, легковых и универсальных микроавтобусов. До конца 2018 года запланировано приобрести еще семь машин. В прошлом году обновлен парк автомобилей в 23 центрах.

В Омской области комплексные центры предоставляют социальные услуги пожилым омичам, семьям, женщинам и детям, занимаются социальной реабилитацией инвалидов, ведут работу по профилактике безнадзорности несовершеннолетних. Услугами центров пользуются более 200 тыс. омичей, в том числе проживающим в малых и отдаленных населенных пунктах Омской области. Поэтому вопрос обеспечения этих учреждений автотранспортом, необходимым для повышения доступности социальных услуг, всегда актуален.