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Омские социальные службы пересадят на внедорожники
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Омские социальные службы пересадят на внедорожники 

Омск Здесь 2 часа назад
Фото: Омск Здесь
Мобильный парк центров социального обслуживания населения обновился отечественными внедорожниками, легковыми и универсальными микроавтобусами. Как сообщает областное правительство, продолжается обновление машинного парка центров социального обслуживания населения. На базе центров сегодня организована работа мобильной социальной службы, она выезжает к жителям в отдаленные населенные пункты. Им переданы ключи от 14 машин — внедорожников, легковых и универсальных микроавтобусов. До конца 2018 года запланировано приобрести еще семь машин. В прошлом году обновлен парк автомобилей в 23 центрах.
В Омской области комплексные центры предоставляют социальные услуги пожилым омичам, семьям, женщинам и детям, занимаются социальной реабилитацией инвалидов, ведут работу по профилактике безнадзорности несовершеннолетних. Услугами центров пользуются более 200 тыс. омичей, в том числе проживающим в малых и отдаленных населенных пунктах Омской области. Поэтому вопрос обеспечения этих учреждений автотранспортом, необходимым для повышения доступности социальных услуг, всегда актуален.
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