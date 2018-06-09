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Карточка с маркой в честь 100-летия со дня рождения М. Глузского выйдет в почтовое обращение 27 июня
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Карточка с маркой в честь 100-летия со дня рождения М. Глузского выйдет в почтовое обращение 27 июня 

Агентство «Москва» 39 минут назад
Фото: Федеральное агентство связи
Об этом сообщает пресс-служба АО «Марка».
«27 июня в обращение выйдет карточка с оригинальной маркой, посвященной 100-летию со дня рождения М. Глузского. На почтовой карточке с оригинальной маркой изображены портрет М. Глузского и кадр из кинофильма «Последняя жертва» производства «Мосфильма» (1975 г.), где М. Глузский выступает в роли Флора Федулыча», — говорится в сообщении.
М. Глузский — советский и российский актер театра и кино, педагог. Народный артист СССР (1983 г.). Родился 21 ноября 1918 г. в Киеве. В 1922 г. семья перебралась в Москву. В 1936–1940 гг. М. Глузский учился в Школе киноактеров при киностудии «Мосфильм». Снялся более чем в 150 кинофильмах, активно работал на радио, занимался озвучиванием иностранных фильмов, был профессором ВГИКа.
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