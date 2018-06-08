Без бензина: 30 автомобилей застряли на платной трассе М-11

Более 30 автомобилей застряли на платной трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург. У них попросту закончился бензин, а заправка на этом участке еще не заработала. Произошло это на 480-м километре от столицы в районе Великого Новгорода. Некоторые выложили видео в Instagram:

«Вот новая трасса М11, и как нам повезло с бензинчиком. Мы не одиноки, вон какая очередь. Вот депутат Миша проводит собрание собственников машины».

Почему получилось так, что на платной трассе невозможно заправиться? Объясняет и делится опытом координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов

Петр Шкуматов координатор движения «Общество синих ведерок» «На самом деле дорога М-11 только открыта, и всех въезжающих туда предупреждают, что нужно проверить уровень топлива и заправиться до полного бака, потому что заправок на самой трассе мало и не надеяться на то, что вот мы дотянем на парах. Тем, кто едет в Санкт-Петербург, я предлагаю заправляться в Твери — там очень много заправок. Те, кто едет из Санкт-Петербурга, в самом поселке Мясной бор, докуда сейчас доведена трасса М-11, там есть замечательные заправки. Поэтому никаких проблем для тех людей, которые заранее подумали о возможном эксцессе, в общем-то, не будет».

Очередной участок платной трассы «Москва — Санкт-Петербург» открылся в среду. С учетом уже действующего участка М-11 в обход Торжка и Вышнего Волочка, автомобилисты получили возможность сквозного проезда по новой магистрали от Твери до Великого Новгорода. Протяженность участка — 334 километра.