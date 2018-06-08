Дорожники пожаловались на водителей, которые мешают работать

Сегодня, 8 июня, глава администрации Орла Александр Муромский совершил еженедельный объезд, посещая проблемные объекты, осматривая ремонтируемые дороги и общаясь с населением.

Опасения у сити-менеджера вызвали темпы работы на улице Приборостроительной. Компания «РемДорСтрой» демонтирует бордюрный камень, уже уложен выравнивающий слой асфальта. Муромский посоветовал ускориться, так как срок завершения работ 1 июля, в противном случае последуют штрафные санкции.

Подрядчик пояснил, что деятельность усложняется постоянным транспортным потоком и автомобилями, припаркованными на обочине. Глава администрации Орла предложил помощь, в частности ограничить движения по улице Приборостроительной. Для этого подрядчик должен направить предложение в администрацию.

В целом сити-менеджер оценил ход дорожного ремонта на «хорошо», сообщает пресс-служба.

Отметим, в рамках реализации программы «Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети города Орла» в 2018 будут отремонтированы 17 дорог. Перечень объектов и сроки завершения можно посмотреть по ссылке.