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Дорожники пожаловались на водителей, которые мешают работать
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Дорожники пожаловались на водителей, которые мешают работать 

РИА 57 43 минуты назад
Фото: РИА 57
Сегодня, 8 июня, глава администрации Орла Александр Муромский совершил еженедельный объезд, посещая проблемные объекты, осматривая ремонтируемые дороги и общаясь с населением.
Опасения у сити-менеджера вызвали темпы работы на улице Приборостроительной. Компания «РемДорСтрой» демонтирует бордюрный камень, уже уложен выравнивающий слой асфальта. Муромский посоветовал ускориться, так как срок завершения работ 1 июля, в противном случае последуют штрафные санкции.
Подрядчик пояснил, что деятельность усложняется постоянным транспортным потоком и автомобилями, припаркованными на обочине. Глава администрации Орла предложил помощь, в частности ограничить движения по улице Приборостроительной. Для этого подрядчик должен направить предложение в администрацию.
В целом сити-менеджер оценил ход дорожного ремонта на «хорошо», сообщает пресс-служба.
Отметим, в рамках реализации программы «Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети города Орла» в 2018 будут отремонтированы 17 дорог. Перечень объектов и сроки завершения можно посмотреть по ссылке.
Сообщение Дорожники пожаловались на водителей, которые мешают работать появились сначала на РИА 57.
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