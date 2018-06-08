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В Калининграде пассажиры автобуса подрались из-за крупной собаки без намордника
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В Калининграде пассажиры автобуса подрались из-за крупной собаки без намордника 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
В областном центре пассажиры автобуса №18 подрались в результате ссоры из-за крупной собаки в салоне. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.
Конфликт возник из-за того, что две женщины перевозили в городском автобусе алабая. Собака была на поводке, но без намордника. Один из пассажиров сделал хозяйкам пса замечание, те в ответ начали скандалить. Женщины не стеснялись в выражениях, доказывая, что имеют право везти животное в общественном транспорте. На видео слышно, как они переругиваются с остальными пассажирами.
“Мы ему билет купили, он с билетом едет! Какой намордник? Тебе самому намордник нужен!”, — кричат они. При этом обе нецензурно бранятся, несмотря на то, что рядом находятся маленькие дети.
По словам очевидцев, перепалка продолжалась около десяти минут. Когда один из участников дискуссии выходил из автобуса, разъяренная хозяйка пса пнула его. Видеозапись обрывается в тот момент, когда появились сотрудники полиции.
Инцидент прокомментировал юрист Алексей Нестеров. По его словам, пассажирки нарушили правила перевозки собак.
"На городском транспорте средние и крупные собаки должны быть обязательно в наморднике и находиться на коротком поводке. Их транспортировку оплачивают, приобретая билет как за провоз багажа. Маленькую собачку нужно возить в специальном контейнере, сумках, корзинках-перевозках. В данном случае, одна собака была без намордника, вторая на руках", — отметил Нестеров.
Кондуктор в такой ситуации не должен был допускать этих женщин с собаками в салон, добавил юрист.
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