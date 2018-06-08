Автомобильная дорога возле ТЦ «Омский» оказалась частой собственностью

Мэрию города хотели оштрафовать за то, что она использует часть дороги по ул. Герцена для движения общественного транспорта. Арбитражный суд Омской области рассмотрел иск администрации Омска к Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области. Региональное управление Росреестра пыталось через суд привлечь мэрию к ответственности по ст. 7.1 КоАП РФ — самовольное занятие земельного участка.

Выяснилось, что часть земельного участка по ул. Герцена, принадлежащего на праве собственности ТЦ «Омский» используется под муниципальную дорогу, по которой ездит городской транспорт. В Управлении это посчитали нарушением и составили протокол об административном правонарушении. Чиновники из горадминистрации это решение попытались обжаловать в арбитраже.

Земельный участок площадью 33 тыс. кв м торговому центру был предоставлен в 2004 году. На части участка установили сервитут, чтобы иметь возможность проводить ремонт инженерных коммуникаций. Позже участок разделили и сформировали новый.

— С прекращением существования земельного участка прекращаются и обременения в отношении него, однако, изначально имел место публичный сервитут. В настоящее время дорога имеет значение местной и используется населением города, — резюмировал суд и принял решение удовлетворить заявленные требования мэрии. Состава административного правонарушения в действиях чиновников он не нашел.

Решение в силу не вступило и может быть обжаловано.