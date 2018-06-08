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Автомобильная дорога возле ТЦ «Омский» оказалась частой собственностью
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Автомобильная дорога возле ТЦ «Омский» оказалась частой собственностью 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Мэрию города хотели оштрафовать за то, что она использует часть дороги по ул. Герцена для движения общественного транспорта. Арбитражный суд Омской области рассмотрел иск администрации Омска к Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области. Региональное управление Росреестра пыталось через суд привлечь мэрию к ответственности по ст. 7.1 КоАП РФ — самовольное занятие земельного участка.
Выяснилось, что часть земельного участка по ул. Герцена, принадлежащего на праве собственности ТЦ «Омский» используется под муниципальную дорогу, по которой ездит городской транспорт. В Управлении это посчитали нарушением и составили протокол об административном правонарушении. Чиновники из горадминистрации это решение попытались обжаловать в арбитраже.
Земельный участок площадью 33 тыс. кв м торговому центру был предоставлен в 2004 году. На части участка установили сервитут, чтобы иметь возможность проводить ремонт инженерных коммуникаций. Позже участок разделили и сформировали новый.
— С прекращением существования земельного участка прекращаются и обременения в отношении него, однако, изначально имел место публичный сервитут. В настоящее время дорога имеет значение местной и используется населением города, — резюмировал суд и принял решение удовлетворить заявленные требования мэрии. Состава административного правонарушения в действиях чиновников он не нашел.
Решение в силу не вступило и может быть обжаловано.
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