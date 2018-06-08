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«Не пришлись по душе»: у Самарской площади сломали заборы на трамвайных путях
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«Не пришлись по душе»: у Самарской площади сломали заборы на трамвайных путях 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Новые металлические ограждения вдоль трамвайных путей в центре Самары не выдержали проверки временем. Местные жители сообщили, что неизвестные снесли заборы, стоявшие на Самарской площади и Галактионовской.
Забор буквально «размазало» по дороге
— Похоже, что водитель забыл или не заметил расположенную «боком» секцию, — предположили горожане. — Но это на какой скорости надо было ехать, чтобы так поломать забор?
Секцию очень сильно перегнуло
Не все горожане посчитали нововведение уместным и безопасным. По их мнению, между металлическим ограждением и вагоном практически не остается места.
Сейчас центр Самары активно готовят к приему болельщиков ЧМ. На Галактионовской уже появилась трамвайная «выделенка», вдоль рельсов установили ограждение. Такие же заборчики хотят поставить и на улице Красноармейской. В дни проведения матчей ЧМ она будет пешеходной, но по дороге будут идти скоростные трамваи. С помощью ограждений власти хотят обеспечить безопасность пешеходов.
63.ru публиковал схемы перекрытия дорог и работы общественного транспорта во время ЧМ. Проехать в зону ограничения можно будет только на аккредитованном транспорте. Какие еще запреты будут действовать во время ЧМ — в обзоре 63.ru.
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