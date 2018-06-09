На машине на чемпионат мира по футболу в Россию: лихачи получат «западную надбавку»

Вы решили отправиться на своем авто на чемпионат мира по футболу в Россию? Тогда вам нужно обратить внимание на ряд важных моментов. Автомобильный клуб Германии (AvD) дает советы по поводу страховки, визы и правил дорожного движения.

В преддверии ЧМ-2018 представители Автоклуба подготовили информацию специально для футбольных болельщиков. Тем из них, кто хотят поддержать сборную Германии непосредственно в России и собирается отправиться туда на машине, следует осведомиться, поскольку как формальности, так и сама дорога имеют особенности, которые со стороны незаметны. От визы до национального опознавательного знака: что необходимо сделать до отъезда.

1. Виза

Каждому, кто собирается в Россию, нужна виза. Важно указать в соответствующих документах цель поездки: «автотуризм». Дополнительно необходимо указать регистрационный знак, модель и цвет автомобиля. Помимо обычного номера, на машину следует наклеить национальный опознавательный знак с буквой D. Если вы обязываетесь вывезти вашу машину из России обратно, то можете пересечь российскую границу без уплаты таможенной пошлины. Вдобавок специалисты Автоклуба советуют обзавестись международным водительским удостоверением, поскольку с ним можно сравнительно легко пройти полицейский контроль на дорогах.

2. Пограничный контроль: лучше на пароме

AvD рекомендует добираться до России через страны Балтии или паромом через Балтийское море, потому что пограничный контроль при путешествии через Украину или Белоруссию может занять слишком много времени. Еще одно преимущество путешествия на пароме состоит в том, что время на борту вы можете посвятить подготовке документов перед прохождением таможни.

2. Правила дорожного движения: «западная надбавка» для нарушителей

Езда на автомобиле по России значительно отличается от спокойного и размеренного уличного движения в Западной Европе. Рискованные маневры лихачей — не редкость на российских дорогах. Улицы городов переполнены машинами, а многие водители нарушают скоростной режим. Но иностранным водителям рекомендуется соблюдать ограничения скорости и быть осторожными при обгоне и парковке, потому что от нарушителя полиция вполне может потребовать «западную надбавку». Если вас остановят стражи порядка, вам следует, не дожидаясь требования, показать им водительское удостоверение и свидетельство о регистрации автомобиля. Кроме того, все иностранные автомобилисты обязаны иметь при себе международный страховой полис ОСАГО зеленого цвета, где обязательно должно быть указано, что он действителен на территории России.

3. Авария или кража: полис КАСКО очень желателен