Минусов больше, чем плюсов: насколько комфортно велосипедистам в Челябинске

Лето — отличное время для велопрогулок. Кататься по парку, пожалуй, самый беспроигрышный вариант. А легко ли колесить по городу? Мы решили прокатиться по Челябинску на велосипеде, чтобы понять, насколько наш мегаполис дружелюбен для велосипедистов.

Тест-драйв городу устроил наш видеооператор Вадим. Он прокатился по проспекту Ленина, улице Российской, Гагарина, Дзержинского, Цвиллинга.

На своём пути он встретил множество поребриков, ям и стихийные рынки. Временами поездка и вовсе становилась опасной. Оператор чуть не угодил под колёса машин и был вынужден шагать вдоль железной дороги, пробираясь в Ленинский район. Но были и положительные моменты.

За каждое препятствие мы присуждали городу один крестик, за удобство — галочку. За что Вадим вручил своему веломаршруту 11 галочек и 21 крестик, смотрите в видеоролике.

По Челябинску на велосипеде

Вывод получился нерадужным. Увы, Челябинск пока агрессивен к велосипедистам. Специальных дорожек не так много, как хотелось бы. Но чиновники обещают исправить ситуацию. Места для таких прогулок обещают оборудовать на набережной к саммитам ШОС БРИКС , которые город примет в 2020 году. Кроме того, несколько велодорожек планируют построить проектировщики из Санкт-Петербурга.

Если у вас нет велосипеда, а открыть сезон летних покатушек всё-таки хочется — не беда. Хоть в городе нет достаточного числа дорожек, зато есть несколько точек проката с классными байками, интересными предложениями по длительной аренде и необычными моделями. Где найти свои два колеса — читайте в нашем материале.

Кстати, делитесь в комментариях своими любимыми и удобными веломаршрутами в городе.