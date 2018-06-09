В Красноярске Николаевский мост соединили с улицей Волочаевской

На строительстве развязки к четвертому мосту в Красноярске завершен монтаж пролетных строений путепровода, соединяющего мост и автодорогой. Об этом сообщили в пресс-службе «Крудора».

Теперь строители выполняют работы по устройству монолитной плиты проезжей части. Также устанавливаются опоры освещения, бордюры на дороге и на тротуарах. Начинается строительство дорожной одежды, устройство пяти пешеходных переходов и монтаж пролетных строений на ул. Копылова.

Планируется, что все работы будут закончены в ноябре 2018 года.