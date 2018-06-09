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В Красноярске Николаевский мост соединили с улицей Волочаевской
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В Красноярске Николаевский мост соединили с улицей Волочаевской 

АиФ Красноярск 36 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
На строительстве развязки к четвертому мосту в Красноярске завершен монтаж пролетных строений путепровода, соединяющего мост и автодорогой. Об этом сообщили в пресс-службе «Крудора».
Теперь строители выполняют работы по устройству монолитной плиты проезжей части. Также устанавливаются опоры освещения, бордюры на дороге и на тротуарах. Начинается строительство дорожной одежды, устройство пяти пешеходных переходов и монтаж пролетных строений на ул. Копылова.
Планируется, что все работы будут закончены в ноябре 2018 года.
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