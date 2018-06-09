На въезде в Екатеринбург «поймали» 17 тонн запрещенных слив и розы с вредителями

Сотрудники Уральского Россельхознадзора вместе с сотрудниками ФСБ , таможни и полиции 7 июня остановили на 170-м километре трассы Челябинск— Екатеринбург машину, в которой житель Таджикистана вез 17 тонн слив. Фрукты везли из Киргизии, но, как выяснили проверяющие, машина не прошла пункт пропуска через государственную границу.

«Нарушитель привлечен к административной ответственности за «Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции, подкарантинного материала, подкарантинного груза», — сообщили в ведомстве.

Еще один нарушитель, которого остановили на въезде в Екатеринбург, пытался провезти 180 срезов роз из Казахстана. В них нашли вредителя — западный (калифорнийский) цветочный трипс. Все розы уничтожат.

В прошлом году в Екатеринбурге уничтожили 360 кило санкционных груш из Германии. Фрукты пытались провезти через казахстанскую границу.