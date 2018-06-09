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На въезде в Екатеринбург «поймали» 17 тонн запрещенных слив и розы с вредителями
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На въезде в Екатеринбург «поймали» 17 тонн запрещенных слив и розы с вредителями 

e1.ru 3 часа назад
Фото: e1.ru
Сотрудники Уральского Россельхознадзора вместе с сотрудниками ФСБ, таможни и полиции 7 июня остановили на 170-м километре трассы Челябинск— Екатеринбург машину, в которой житель Таджикистана вез 17 тонн слив. Фрукты везли из Киргизии, но, как выяснили проверяющие, машина не прошла пункт пропуска через государственную границу.
«Нарушитель привлечен к административной ответственности за «Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции, подкарантинного материала, подкарантинного груза», — сообщили в ведомстве.
Еще один нарушитель, которого остановили на въезде в Екатеринбург, пытался провезти 180 срезов роз из Казахстана. В них нашли вредителя — западный (калифорнийский) цветочный трипс. Все розы уничтожат.
В прошлом году в Екатеринбурге уничтожили 360 кило санкционных груш из Германии. Фрукты пытались провезти через казахстанскую границу.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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