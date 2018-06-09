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Жители Саратовской области протестуют против повышения цен на бензин
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Жители Саратовской области протестуют против повышения цен на бензин 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
Автопробег против повышения цен на бензин состоялся в городе Балаково. Днем 8 июня балаковские автомобилисты проехались по городу под красными флагами и с плакатами против резкого подорожания топлива. «Такие цены на бензин снимут последние трусы», — гласили плакаты автолюбителей.
В акции, как сообщается в группе «Типичный Балаково» социальной сети «ВКонтакте» приняли участие 11 автомобилистов. Несмотря на то, что пробег не носил масштабного характера, его участникам удалось еще раз привлечь внимание общественности к существующей проблеме.
Напомним, в этот же день 8 июня в Саратове также состоялись «бензиновые» пикеты, в ходе которых автомобилистам областного центра было предложено пересесть с гражданского транспорта на танки.
Фото: соцсети
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